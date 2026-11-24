به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ زهران ممدانی Zohran Mamdani با تاکید بر ناکافی بودن تحریم شهرک نشینان، اقدام حزب دموکرات را برای توقف تامین مالی نظامی رژیم صهیونیستی خواستار شد و تاکید کرد زمان تغییر مسیر سیاست آمریکا فرا رسیده است.

شهردار نیویورک افزود: آمریکا در دوره دولت‌های مختلف، میلیارد‌ها دلار برای تامین مالی نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان صرف کرده است و حزب دموکرات باید با نقش واشنگتن در حمایت نظامی از این رژیم مقابله کند.