

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن حکیم رئیس دپارتمان کمک داور ویدیویی فدراسیون فوتبال با تشریح آخرین وضعیت توسعه فناوری کمک‌داور ویدئویی در فوتبال ایران اظهار داشت: چهار دستگاه جدید VAR به‌تازگی وارد کشور شده و در مجموع ۱۲ دستگاه برای استفاده در مسابقات آماده است. همچنین هفت دستگاه VS برای فوتسال تأمین شده و مراحل آموزش اپراتور‌ها و دریافت مجوز‌های فیفا در حال انجام است.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت ورزشگاه‌ها افزود: نزدیک به ۱۸ ورزشگاه کشور موفق به پشت سر گذاشتن آزمایش‌های فنی فیفا و دریافت تأییدیه‌های لازم شده‌اند. برای اجرای VAR در هر ورزشگاه، اخذ مجوز رسمی فیفا ضروری است و ورزشگاه بم نیز پس از موفقیت در آزمون‌های فنی این مجوز را دریافت کرده است.

رئیس دپارتمان VAR درباره تجهیزات تصویربرداری ورزشگاه‌ها گفت: در ورزشگاه تبریز از ۱۶ دوربین برای پوشش صحنه‌های مسابقه استفاده می‌کنیم که این تعداد حتی برای نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز قابل توجه بوده است. ورزشگاه سیروس قایقران انزلی نیز با هشت دوربین، تصاویر مناسبی برای بررسی صحنه‌ها در اختیار داوران قرار می‌دهد.

حکیم ادامه داد: سه دستگاه سیار VAR در حال حاضر قابلیت پوشش شش مسابقه را دارند و در صورت دریافت مجوز فیفا، امکان استفاده از این فناوری در رقابت‌های لیگ یک و فوتبال بانوان نیز فراهم خواهد شد. هدف‌گذاری فدراسیون نیز پوشش کامل مسابقات فوتسال با فناوری VS است.

وی همچنین از برنامه نمایش تصاویر صحنه‌های بررسی‌شده توسط VAR خبر داد و گفت: به‌زودی تصاویر این صحنه‌ها روی اسکوربرد ورزشگاه‌ها و در جریان پخش تلویزیونی مسابقات به نمایش درمی‌آید.

حکیم در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تفاوت کیفیت اجرای VAR در ورزشگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: تجهیزات مورد استفاده در ایران مشابه فناوری‌هایی است که در کشور‌هایی مانند امارات، قطر، اسپانیا، عراق، چین، آرژانتین و ازبکستان به کار گرفته می‌شود. تفاوت تصاویر در مسابقات داخلی و خارجی بیشتر به تعداد دوربین‌ها، کیفیت تصویربرداری و زوایای پوشش مسابقه ارتباط دارد و لزوماً ناشی از تفاوت دستگاه‌ها نیست.

رئیس دپارتمان VAR در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت برخی ورزشگاه‌ها عنوان کرد: ورزشگاه‌های شهید وطنی قائم‌شهر و سیروس قایقران انزلی در زمینه تصویربرداری و اجرای VAR پیشرفت خوبی داشته‌اند، اما در ورزشگاه‌های خرم‌آباد، شمس قزوین و یزد همچنان افزایش تعداد دوربین‌ها و اصلاح زوایای تصویربرداری ضرورت دارد.