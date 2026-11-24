

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هواشناسی مازندران اعلام کرد سامانه بارشی از عصر فردا چهارشنبه ۴ آذر وارد مازندران می‌شود و تا ظهر پنج‌شنبه ۵ آذر فعال خواهد بود.



بر اساس این گزارش منطقه اثر نیمه شرقی استان و بارش باران، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال بارش تگرگ در برخی مناطق مستعد از مخاطرات این سامانه اعلام شده است.

آب‌گرفتگی معابر و زیرگذرها، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید، ریزش سنگ، لغزندگی جاده‌ها و اختلال در تردد، خسارت به سازه‌های کم‌مقاومت و سست‌بنیان و احتمال سقوط درختان کهنسال از جمله پیامد‌های احتمالی فعال شدن این سامانه است.



هواشناسی مازندران از مردم خواست از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی خودداری و هنگام تردد در جاده‌ها و محور‌های کوهستانی احتیاط کنند.



مقاوم‌سازی و محکم کردن سازه‌های کم‌مقاومت و سست‌بنیان و اتخاذ تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف کشاورزی از دیگر توصیه‌های هواشناسی مازندران است