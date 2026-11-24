با حمایت سپاه حضرت روح الله و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد، ۳۶ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان مرکزی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته بسیج و دهه فرهنگی شهرستان ساوه، ویژه برنامه‌های متنوعی در سطح شهرستان ساوه برگزار شد.

جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی از بهره‌برداری ۳۶ نیروگاه خورشیدی خانگی در شهر‌های مختلف استان همزمان با هفته بسیج خبر داد و گفت: در قالب این طرح، به متقاضیان ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد چهار درصد پرداخت می‌شود.

سرهنگ علی رسولی در آیین افتتاح یک نیروگاه خورشیدی خانگی ۱۰ کیلوواتی در روستای دینارآباد بخش مرکزی ساوه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از رویکرد‌های مؤثر در مدیریت مصرف و کمک به تأمین پایدار برق دانست و اظهار کرد: همزمان با چهارمین روز از هفته بسیج، شش نیروگاه خورشیدی خانگی در شهرستان ساوه به بهره‌برداری می‌رسد و در مجموع ۳۶ نیروگاه خانگی در سطح استان مرکزی افتتاح خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه از اختصاص نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی بسیج سازندگی این شهرستان برای حمایت از طرح‌های اشتغالزایی در سال جاری خبر داد.

برگزاری یادواره شهدا در مسجد امام محمد باقر علیه السلام مراسم تکریم از مادران و همسران شهدا در مسجد حضرت‌ام البنین (س)، گرامیداشت شهدا شرکت آلوم پارس کاوه و شورای اداری شهرستان ساوه از دیگر برنامه‌های چهارمین روز از هفته بسیج بود.