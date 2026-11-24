شب‌های متوالی حضور مردم ایلام، به صحنه‌ای از همبستگی و مسئولیت‌پذیری ملی تبدیل شده است؛ حضوری که در شب دویست‌وشصت‌وهشتم نیز با تأکید بر دفاع از میهن ادامه یافت.

۲۶۸ شب حضور؛ ایلام در کنار ملت ایران، مقتدر و استوار

۲۶۸ شب حضور؛ ایلام در کنار ملت ایران، مقتدر و استوار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم ایلام بار دیگر با حضور در میدان، دویست‌وشصت‌وهشتمین شب همراهی و ایستادگی خود را رقم زدند؛ حضوری که از عزم مردمی حکایت دارد که در فراز و نشیب روزها، پیوند خود را با میهن و آرمان‌هایشان حفظ کرده‌اند.

نسل‌های مختلف، در کنار یکدیگر گرد آمدند تا نشان دهند دفاع از ایران، تنها به روز‌های خاص محدود نیست و ریشه در باور و اراده مردمی دارد که پای وطن ایستاده‌اند.