سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی در حوزه‌های زیرساختی با چالش‌های جدی و عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی رو‌به‌رو است که نیازمند بازنگری در رویکرد‌های توسعه‌ای در آستانه سفر ریاست‌جمهوری می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین اخلاقی امیری،افزود: خراسان رضوی در حوزه زیر ساخت‌های حمل‌ونقلی با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است که توسعه منطقه را با محدودیت رو‌به‌رو کرده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، تمرکز طرح های آزادراه در غرب و مرکز کشور، منجر به سهم اندک این استان از زیرساخت‌های جاده‌ای شده است؛ به‌طوری که طرح استراتژیک «آزادراه حرم تا حرم» با وجود گذشت ۱۴ سال از آغاز، همچنان با سرعت بسیار پایین پیش می‌رود.

سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز،طرح های کلیدی نظیر «قطار سریع‌السیر تهران-مشهد» و «قطار برقی» همچنان در مراحل مطالعاتی باقی مانده و از مرحله اجرایی فاصله دارند. همچنین، بخش هوانوردی استان نیز از این بحران مستثنی نیست؛ فرودگاه بین‌المللی هاشمی‌نژاد با ظرفیت محدود خود، توان پاسخگویی به تقاضا‌های روزافزون را ندارد و طرح «شهر فرودگاهی» نیز همچنان در مراحل اولیه مطالعاتی متوقف مانده است.

وی بیان کرد: وضعیت منابع آبی در خراسان و شرق کشور در سطح بحرانی قرار دارد. با وجود طرح‌های قدیمی نظیر انتقال آب از دریای عمان، پروژه‌هایی مانند انتقال آب از سد شورویجه و هزار مسجد نیز همچنان به نتیجه نرسیده‌اند. علاوه بر این، عدم پیگیری مناسب در بخش صنایع برای ایفا کردن سهم خود در مصرف آب، روند بهبود وضعیت را دشوار کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین اخلاقی امیری افزود: سرانه بهداشت در استان پایین است. اما مسئله اینجاست که ما فقط جمعیت خودِ استان را نداریم؛ ما با حجم عظیمی از زائران امام رضا (ع) و همچنین اتباع خارجی رو‌به‌رو هستیم که همگی از منابع و سرانه بهداشتی استان ،استفاده می‌کنند. این یعنی فشار بر سیستم درمانی بسیار فراتر از محاسبات اولیه است و نوعی توزیع ناعادلانه منابع در سطح کشور را ایجاد می‌کند.

وی اظهار کرد: مشهد در سال‌های اخیر با چالش جدی آلودگی هوا رو‌به‌رو بوده و در بسیاری از روزها، میزان آلودگی این شهر از تهران نیز فراتر می‌رود. تداوم استفاده از مازوت در نیروگاه توس از دلایل اصلی این وضعیت است. علاوه بر این، مشکلات شهری نظیر حاشیه‌نشینی، کمبود پارکینگ در اطراف حرم مطهر و ترافیک گسترده، از دیگر مواردی است که نیازمند مداخله دولتی است.

سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی تاکید کرد: بر اساس پیشنهادات مطرح شده، علاوه بر نیاز مبرم به تخصیص اعتبارات بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی به استان، مسائل زیرساختی و شهری مشهد همچون حاشیه‌نشینی و مشکلات ترافیکی و پارکینگ نیز باید در دستور کار دولت قرار گیرد.