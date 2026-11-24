به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت هنرمند ارجمند و پیشکسوت عرصۀ نمایش و تلویزیون، جناب آقای غلامرضا نیکخواه، مایۀ تأسف و تألم عمیق خانوادۀ بزرگ رسانۀ ملی، مدیران، کارکنان و هنرمندان مرکز سیمافیلم شد. آن طنزپرداز فقید که سالیان متمادی با منش صمیمی و بازی‌های به‌یادماندنی خود لبخند بر لبان مخاطبان نشاند، در واپسین آثار تلویزیونی خویش و به‌ویژه با نقش‌آفرینی شیرین و اثرگذار در مجموعۀ «مرد سه هزار چهره»، بار دیگر مهر و ارادت خود را به مردم ایران و قاب تلویزیون به یادگار گذاشت.

بی‌تردید حضور گرم و بی‌ادعای او در حافظۀ جمعی و خاطرات مشترک خانواده‌های ایرانی ماندگار خواهد ماند و جای خالی‌اش در سپهر هنر نمایش کشور همواره احساس می‌شود.

مرکز سیمافیلم این ضایعۀ اندوه‌بار را به خانوادۀ محترم آن مرحوم، دوستداران هنر و جامعۀ هنری کشور تسلیت می‌گوید و از درگاه خداوند متعال برای روح آن سفرکرده، رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.