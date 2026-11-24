به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان گفت: ۱۶ اثر نمایشی از میان ۵۰ اثر ارسالی از ۱۸ استان کشور، برای حضور در دومین جشنواره ملی چنار استهبان انتخاب شد.

امید کیامرث با بیان اینکه آثار پس از بررسی و ارزیابی در دبیرخانه جشنواره انتخاب شدند گفت: حضور هنرمندانی از استان‌های مختلف نشانه استقبال گسترده از این رویداد و فرصتی برای پیوند میان هنرمندان کشور است.

وی با اشاره به محوریت مونولوگ نمایشی در این دوره گفت: این قالب بر اجرای تک‌نفره، توانایی بازیگر در روایت و انتقال مفاهیم و ارتباط مستقیم با مخاطب تمرکز دارد و بستری برای ارائه تجربه‌ها و خلاقیت‌های فردی هنرمندان فراهم می‌کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استهبان بیان کرد: دومین جشنواره ملی چنار استهبان با هدف ایجاد فرصت تعامل و تبادل تجربه میان هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های هنری مناطق مختلف کشور برپا خواهد شد.

آثار منتخب دومین جشنواره ملی چنار استهبان عبارت‌اند از: «نقیض» به کارگردانی سالار شاب از شاهین‌شهر، «فرکانس آخر» به کارگردانی محسن مسعودی‌فر از نیشابور، «بابونه» به کارگردانی محمد شکروی از شیراز، «آستانه» به کارگردانی پیمان کرم‌زاده از خرم‌آباد، «ئازا» به کارگردانی نسرین محمدی از زنجان، «خون و جنون» به کارگردانی سلمان شفیعی از خلخال، «برزخ» به کارگردانی محمدرضا هویتی از استهبان، «طالعه طلعت» به کارگردانی سجاد نارنجی از تهران، «هداگ» به کارگردانی زهرا فروتن از شیراز، «ناتمام» به کارگردانی عاطفه دامن‌پاک از شیراز، «دراب» به کارگردانی سعید عطوفت از داراب، «هیوا» به کارگردانی زهرا اسدی استهباناتی از شیراز، «آلودگی ذهنی» به کارگردانی خلیل بردبار از داراب، «بهمن شیر یک نفر» به کارگردانی سمانه شاهرخی از کرمان، «دست‌ها حرف می‌زنند» به کارگردانی مریم دوستی ایرانی از اصفهان و «کاور صدو پنجاه و یکم» به کارگردانی ابراهیم یمین اسماعیلی از همدان.