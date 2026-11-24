به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، رزمایش پایداری تأمین نان در شرایط ناترازی انرژی، با هدف ارزیابی آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم پخت و تأمین نان مورد نیاز مردم در مواقع احتمالی قطع گاز و برق، در تعدادی از نانوایی‌های شهرستان ساری برگزار شد.

این رزمایش با حضور مدیران بسیج اصناف کشور، معاون فرمانداری ساری، مدیران و مسئولان ادارات گاز، برق و غله شهرستان ساری و اتحادیه نانوایان شهرستان برگزار و طی آن، وضعیت تجهیزات دوگانه‌سوز نانوایی‌ها، میزان آمادگی برای استفاده از سوخت جایگزین و نحوه تأمین و دسترسی به سوخت مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این رزمایش، فرآیند پخت نان با استفاده از سوخت جایگزین در شرایط فرضی قطع گاز و برق مورد ارزیابی عملیاتی قرار گرفت تا میزان آمادگی نانوایی‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط اضطراری سنجیده شود.

این اقدام در راستای تقویت آمادگی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و صنفی، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین نان و اطمینان از استمرار پخت و تأمین پایدار نان مردم در شرایط مختلف انجام شد.