معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ایران در مدیریت و نظارت بر جابه‌جایی پسماند‌های ویژه و خطرناک، از کشور‌های موفق در سطح بین‌المللی است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به عملکرد مطلوب کشور در مدیریت پسماند‌های ویژه، خطرناک و بیمارستانی گفت: ایران در زمینه نظارت بر جابه‌جایی و حمل‌ونقل پسماند‌های ویژه و خطرناک از کشور‌های موفق در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود و مرکز منطقه‌ای کنوانسیون بازل نیز در کشورمان مستقر است.

سعید محمودی در همایش «حکمرانی قضایی، حقوق عامه و مدیریت پسماند» که با حضور دادستان کل کشور و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با تشریح اهداف این نشست اظهار کرد: این همایش در قالب برنامه‌ای مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست، قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی مسئول مدیریت پسماند برگزار می‌شود و نشست حاضر نخستین مرحله از این برنامه است.

وی با اشاره به تمرکز این نشست بر بررسی وضعیت مدیریت پسماند‌های عادی و شهری در استان‌های شمالی، البرز و تهران افزود: هدف اصلی این برنامه، آسیب‌شناسی علل بروز مشکلات و وضعیت نامطلوب مدیریت پسماند، به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور، و شناسایی راهکار‌های اصلاحی با مشارکت دستگاه‌های مسئول است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت بررسی مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: مسئولیت اجرایی مدیریت پسماند‌های عادی و شهری بر عهده وزارت کشور، شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه عمدتاً وظیفه نظارت و پیگیری اجرای ضوابط زیست‌محیطی را بر عهده دارد.

محمودی ادامه داد: در این نشست موضوعاتی از جمله ضرورت اصلاح قوانین و مقررات، تقویت ضمانت‌های اجرایی و بازنگری در مجازات‌های مرتبط با ترک فعل و اجرا نکردن تکالیف قانونی دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا زمینه اجرای مؤثرتر قوانین و انجام مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های متولی فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت وضعیت مدیریت انواع پسماند در کشور گفت: عملکرد ایران در مدیریت پسماند‌های ویژه، خطرناک و بیمارستانی در مقایسه با پسماند‌های عادی و شهری مطلوب‌تر است و برای مدیریت این پسماند‌ها و نظارت بر فعالیت مراکز مرتبط، سازوکار‌های مشخصی وجود دارد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ایران از اعضای کنوانسیون بازل است، افزود: مرکز منطقه‌ای این کنوانسیون در کشورمان مستقر است و ایران در زمینه نظارت بر جابه‌جایی و حمل‌ونقل پسماند‌های ویژه و خطرناک و همچنین همکاری‌های بین‌المللی مرتبط، از ظرفیت و جایگاه قابل توجهی برخوردار است.

محمودی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای رفع چالش‌های مدیریت پسماند تصریح کرد: دستیابی به وضعیت مطلوب در این حوزه مستلزم تعیین دقیق مسئولیت‌ها، اجرای کامل تکالیف قانونی و پاسخگویی دستگاه‌های متولی است.