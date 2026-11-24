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مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان از برگزاری چهارمین مرحله استانی مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با حضور ۶۵ نفر از کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی استان در هشت رشته مهارتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهرام ملایی هزاروندی گفت: شرکتکنندگان در رشتههایی از جمله آشپزی، مکانیک خودرو، برق خودرو، نصب و راهاندازی دوربین مداربسته، تعمیرات تلفن همراه، پیرایشگری مردانه و اتوکد با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی افزود: هشت نفر از برگزیدگان این مرحله پس از کسب موفقیت، به مسابقات کشوری مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح اعزام خواهند شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان ادامه داد: مرحله شهرستانی چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در استان نیز آبانماه امسال با حضور ۱۱۲ نفر برگزار شده بود.