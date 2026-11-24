به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهرام ملایی هزاروندی گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌هایی از جمله آشپزی، مکانیک خودرو، برق خودرو، نصب و راه‌اندازی دوربین مداربسته، تعمیرات تلفن همراه، پیرایشگری مردانه و اتوکد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: هشت نفر از برگزیدگان این مرحله پس از کسب موفقیت، به مسابقات کشوری مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح اعزام خواهند شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان ادامه داد: مرحله شهرستانی چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در استان نیز آبان‌ماه امسال با حضور ۱۱۲ نفر برگزار شده بود.