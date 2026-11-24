به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس کل دادگستری استان بوشهر در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بوشهر افزود: حفظ بیت‌المال خط قرمز دستگاه قضایی است و قضات و مسئولان نظارتی با دقت و حساسیت کامل، ضمن رعایت انصاف و قانون، از تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال جلوگیری کنند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضائیه مبنی بر حل‌وفصل مشکلات مردم در سطح استان‌ها، بر خدمت‌رسانی بی‌منت، صیانت دقیق از بیت‌المال و مقابله قاطع با سودجویان و تصرفات غیرمجاز تأکید کرد.

مهرانگیز گفت: نگاه رئیس قوه قضائیه همواره بر این است که مسائل و مشکلات استان‌ها باید با خرد جمعی، تعامل و تصمیم‌گیری مدیران در خود استان حل وفصل شود، چرا که مدیران استانی اشراف کاملی بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی مسائل دارند.

وی با تمجید از هم‌افزایی و تعامل بسیار مطلوب میان مدیران و مسئولان استانی بیان کرد: در استان بوشهر فضای همدلی و همراهی کم‌نظیری برای خدمت به مردم و صیانت از حقوق بیت‌المال وجود دارد که باید از این فرصت نهایت بهره را برد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی از جمله منابع طبیعی، جهادکشاورزی و آب منطقه‌ای، خطاب به مدیران تأکید کرد: نباید اجازه داد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز شکل بگیرد و دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی دادستانی در همان مراحل اولیه جلوی تخلف را بگیرند تا هم حقوق بیت‌المال حفظ شود.

مهرانگیز همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص صدور اسناد تک‌برگ اراضی دولتی و املاک فاقد سند، از تلاش‌های مدیران ثبت اسناد و املاک استان تقدیر کرد و خواستار تسریع در تعیین‌تکلیف اسناد باقی‌مانده و رفع موانع قانونی شد.

وی با تأکید بر اینکه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجراست، هشدار داد: هرگونه استنکاف مدیران از اجرای دستورات قانونی و مصوبات شورا با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.