به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرحله نخست سی‌وپنجمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های کشور با عنوان جام شهدا، از امروز به میزبانی مشهد مقدس آغاز شده و تا شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

در لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های ایران، ۹ تیم با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

فولاد مبارکه سپاهان که با اقتدار عنوان قهرمانی فصل گذشته را به دست آورده، این‌بار با انگیزه تکرار موفقیت، در جمع مدعیان حاضر می‌شود.

طلایی‌پوشان اصفهان در مرحله نخست، به‌ترتیب روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آذرماه) به مصاف تیم‌های عقاب نهاجا، استقلال تهران، خراسان رضوی و پالایش نفت آبادان خواهند رفت.

دیدار‌های این مرحله هر روز از ساعت ۱۷ آغاز می‌شود و سپاهان برای عبور موفق از نخستین گام، چشم به عملکردی درخشان در مشهد مقدس دارد.