معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی درگذشت عباسعلی معینی نجف‌آبادی پدر شهیدان قاسم، محمود و محمد علی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی درگذشت مرحوم عباسعلی معینی نجف‌آبادی پدر شهیدان قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف‌آبادی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سیداحمد موسوی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهیدان گرانقدر معینی نجف آبادی

سلام علیکم

پدران والامقامی که در راه رضای معبود از بهترین سرمایه‌های خویش گذشتند و فرزندان عزیز خود را در راه خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نثار نمودند، اسوه‌های ایثار و نمونه‌های برتر استقامت و فداکاری‌اند.

مرحوم مغفور «حاج عباسعلی معینی نجف آبادی» پدر گرامی شهیدان معزز «قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی» پس از سال‌ها صبر و بردباری، ندای حق را لبیک گفت و به سوی معبود خویش شتافت. به روح این سفر کرده به ملکوت و روان پاک فرزندان شهیدش درود می‌فرستم.

ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما خانواده محترم، از درگاه پروردگار متعال برای آن مرحوم علو درجات و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسألت دارم. ان شاء الله روح بلند ایشان در بالاترین مراتب بارگاه قدسی با سالار و سرور شهیدان محشور و همجوار گردد.

سید احمد موسوی