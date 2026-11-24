به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و همچنین قهرمانان و مدال‌آوران کاروان‌های المپیک و پارالمپیک ناگویا، با حضور مسئولان کشوری و ورزشی، پیشکسوتان، جامعهٔ ورزش و خانواده‌های ورزشکاران برگزار شد و به‌صورت زنده از رسانه‌ها پخش گردید.



در این آیین، از ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا به‌عنوان سرمایهٔ معنوی ورزش کشور قدردانی شد و از قهرمانانی که با تلاش، پشتکار و روحیهٔ پهلوانی، پرچم ایران را در میدان‌های جهانی ناگویا به اهتزاز درآوردند، تجلیل به عمل آمد. بخش شاخص برنامه، اهدای بازوبند «پهلوان میدان» به ورزشکار برجستهٔ این دوره است؛ نشانی از جوانمردی، فروتنی و مردمی‌بودن که ریشه در فرهنگ ورزش باستانی و زورخانه‌ای ایران دارد