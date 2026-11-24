به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، مجید وفایی‌فرد با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران (ایمینو) و هاب ملی فناوری معدنی در پارک علم و فناوری یزد افزود: براساس این تفاهم‌نامه، مشکلات و نیازهای فناورانه معادن شناسایی و اولویت‌بندی می‌شود تا متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند برای رفع آنها راهکار ارائه کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات شرکت‌های نوآور، دسترسی نداشتن به امکانات لازم برای آزمایش محصولات و فناوری‌های جدید است، گفت: ایمینو در چارچوب ضوابط قانونی، زمینه استفاده این شرکت‌ها از تجهیزات، آزمایشگاه‌ها و امکانات معادن و صنایع معدنی را فراهم می‌کند.

وفایی‌فرد افزود: با این اقدام، شرکت‌ها می‌توانند فناوری‌های جدید خود را در محیط واقعی معدن آزمایش کنند و پیش از استفاده در خطوط تولید، از کارایی آنها اطمینان بیشتری به دست آورند.

مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی ایران، مشارکت در شورای سیاست‌گذاری و راهبری هاب ملی فناوری معدنی را از دیگر محورهای این همکاری دانست و گفت: اجرای تفاهم‌نامه از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک و معرفی نمایندگان اجرایی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف از این همکاری، ارتباط میان نیازهای صنایع معدنی و توان شرکت‌های نوآور است تا دستاوردهای پژوهشی از مرحله طرح و آزمایش فراتر بروند و به تولید، عرضه در بازار و افزایش بهره‌وری در بخش معدن کمک کنند.