به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی در سفر به اردبیل گفت: در دولت چهاردهم بیش از ۲۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان اردبیل به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و براساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، روستا‌های بالای ۲۰ خانوار باید با کیفیت مناسب به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

سیدستار هاشمی با اشاره به گردشگرپذیر بودن بسیاری از روستا‌های استان اردبیل تاکید کرد: اتصال روستا‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که مردم از کیفیت و پایداری اینترنت رضایت داشته باشند و صرف برقراری اتصال، بدون تامین کیفیت مناسب، کافی نیست.

وی همچنین درباره نوسان سرعت اینترنت توضیح داد: کیفیت شبکه به‌صورت مستمر از سوی همکاران این وزارتخانه پایش می‌شود و تلاش بر این است که مشکلات و اختلال‌های احتمالی با توجه به شرایط کشور شناسایی و برطرف شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به اینکه افتتاح ساختمان مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات اردبیل آغاز مسیری تازه برای شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال است افزود: ظرفیت‌های مناسبی در این مجموعه پیش‌بینی شده است تا بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار مجموعه‌های دولتی فعالیت کنند.

هاشمی با تاکید بر نقش اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری ادامه داد: توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تقویت رشد اقتصادی استان کمک کند.

وی همچنین از نهایی شدن مصوبات مربوط به راه‌اندازی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در اردبیل خبر داد و گفت: در این سفر هم برای آغاز فعالیت این مجموعه تصمیم‌های مناسبی گرفته خواهد شد.



