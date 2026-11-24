مدیر کل گمرکات استان اصفهان: امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رسول کوهستانی پزوه گفت: در هشت ماه امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و صد میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است، که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳۷ درصد و از لحاظ ارزش ۵۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۱۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۴ میلیون دلار از طریق گمرکات استان اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۶۷ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل گمرکات استان اصفهان گفت: امسال ۱۱۲ هزار میلیارد ریال درآمد وصولی (خالص پرداختی به خزانه) داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲۵ درصد رشد داشته است.