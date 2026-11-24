فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از کشف انبار‌های احتکار هزار و ۸۹۲کیلوگرم آرد یارانه‌ای و دستگیری دو متهم در این باره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از کشف انبار‌های احتکار هزار و ۸۹۲ کیلوگرم آرد یارانه‌ای و دستگیری دو متهم در این رابطه خبر داد.

سرهنگ بهروز امینی با اعلام این خبر افزود: با اشراف پیرامونی پلیس امنیت اقتصادی، ۲ انبار احتکار آرد یارانه‌ای در شهرستان ابهر مورد رصد و شناسایی قرار گرفت.

وی با اشاره به هماهنگی قضایی در این خصوص، اظهار داشت: ماموران در بازرسی از این دو انبار مقدار هزار و ۸۹۲ کیلوگرم آرد یارانه‌ای به صورت غیرمجاز را کشف و توقیف کردند.

امینی بیان داشت: کارشناسان ارزش این مقدار آرد کشف شده را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که در این خصوص دو نفر متهم با تشکیل پرونده تعزیراتی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر تصریح کرد: برخورد قاطعانه با پدیده‌های قاچاق و احتکار کالا جزو برنامه‌های اصلی پلیس است.