به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز مردم ولایت مدار جیرفت پیکر شهید امنیت سرهنگ صادق قدرتی را از محل میدان امام خمینی (ره) شهر جیرفت تا حسینه شهدا تشییع کردند.

شهید قدرتی و همرزمان وی در مجموعه کلانتری ۱۲ جیرفت شنبه شب در حین انجام ماموریت در ورودی شهر جیرفت دچار حادثه شدند که در پی این حادثه ۳ نفر از افسران انتظامی مصدوم و سرهنگ صادق قدرتی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید پس از اقامه نماز در محل حسینه شهدا در گلزار شهدای جیرفت در کنار دیگر همرزمان شهیدش آرام گرفت.