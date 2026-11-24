به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد رسول تقوی، رئیس شبکه بهداشت و درمان داراب گفت: طرح توسعه بخش حاد اورژانس بیمارستان امام حسن مجتبی این شهرستان با مشارکت ۶۰ میلیارد ریالی وراث زنده‌یاد حاجیه معصومه انصاری‌زاده، همسر شهید والامقام حسن ابراهیمی، اجرایی می‌شود.

وی افزود: این اعتبار برای گسترش فضای فیزیکی بخش و افزایش ظرفیت پذیرش بیماران با هدف بهبود زیرساخت‌های درمانی و ارائه خدمات بهتر به مصدومان حوادث انجام می‌شود.

تقوی با قدردانی از کمک این خانواده خیر گفت: مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های سلامت مؤثر است و گسترش فضای بخش حاد اورژانس می‌تواند روند پذیرش و درمان بیماران را بهبود ببخشد.

بیمارستان امام حسن مجتبی داراب درسال ۱۳۸۱راه اندازی شد. این بیمارستان ۱۹۶تخت خوابی با دارا بودن بخش‌های مختلف از مراکز درمانی مهم در شرق فارس محسوب می‌شود.