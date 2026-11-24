رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان فارس گفت: کیفیت هوای شیراز از امروز سه‌شنبه، سوم آذرماه تا پنج‌شنبه، پنجم آذرماه، در برخی ساعات به دلیل غبار رقیق برای گروه‌های حساس ناسالم خواهد بود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد علیزاده با اشاره به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا اظهار کرد: از امروز سه‌شنبه، سوم آذرماه تا اوایل هفته آینده، جوی اغلب پایدار و بدون بارندگی در استان فارس پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در مناطق مرکزی استان طی ساعت‌های ابتدایی صبح غبار رقیق رخ می‌دهد و در شیراز نیز از امروز تا پنج‌شنبه، پنجم آذرماه، غبار رقیق و در برخی ساعت‌ها شرایط ناسالم هوا برای گروه‌های حساس پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی فارس همچنین درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: تا چند روز آینده تغییرات دمایی قابل توجهی اتفاق نمی‌افتد.

علیزاده با اشاره به کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته در استان فارس بیان کرد: دشت نمدان اقلید، صفاشهر و پاسارگاد با دمای منفی سه درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان و دژگاه دهرم با دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه فارس بوده‌اند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی فارس ادامه داد: در همین بازه زمانی، دمای هوای شیراز در گرم‌ترین ساعت به ۲۴ درجه و در سردترین ساعت به ۹ درجه سانتی‌گراد رسید.