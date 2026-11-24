ادای احترام رئیس‌جمهور به مقام شامخ شهدا و کاشت نهال «اُرس»

ادای احترام رئیس‌جمهور به مقام شامخ شهدا و کاشت نهال «اُرس»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دقایقی پیش در بدو ورود به استانداری خراسان رضوی به مقام والامقام شهدای استان خراسان رضوی ادای احترام کرد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، رئیس‌جمهور را همراهی کردند.

کاشت نهال «اُرس» توسط رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور پزشکیان در ادامه سفر خود به استان خراسان رضوی یک اصله نهال «اُرس» در محل استانداری و در جوار مزار شهدای گمنام کاشت.

این اقدام با توجه به جایگاه ارزشمند درخت «اُرس» در اکوسیستم‌های کوهستانی و مناطق خشک و نیمه‌خشک و ضرورت حفاظت از این گونه ارزشمند و در معرض تهدید در برخی زیستگاه‌ها، انجام گرفت.

کاشت نهال ارس به خصوص در خراسان رضوی به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیستگاه این گونه، قابل توجه و حائز اهمیت است.