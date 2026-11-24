رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان، اعلام کرد: با توجه به اشراف و دسترسی نظارتی دیوان محاسبات به منابع و ظرفیت‌های مالی دولت در داخل و خارج از کشور، اطلاعات و گزارش‌های مربوط به این ظرفیت‌ها برای بهره‌برداری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات تصمیم‌گیر ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، سید احمد رضا دستغیب در سیزدهمین جلسه هیئت عمومی بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، با اشاره به پیشی گرفتن رشد تورم و هزینه‌های خانوار از میزان افزایش حقوق و دستمزد اظهار داشت: فاصله ایجادشده میان رشد هزینه‌های زندگی و افزایش دریافتی کارکنان، ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای ترمیم قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشتی آنان را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی با اشاره به اشراف دیوان محاسبات بر منابع و امکانات مالی دولت، اعم از منابع داخلی و ظرفیت‌های قابل دسترس در خارج از کشور، تصریح کرد: دیوان محاسبات با شناخت و اشرافی که نسبت به منابع در اختیار دولت و ظرفیت‌های مالی قابل استفاده آن دارد، بررسی راهکار‌های تأمین منابع مورد نیاز برای ترمیم حقوق کارکنان را در دستور کار شورای فنی خود قرار داده است.

دستغیب با بیان اینکه شناسایی و بررسی ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکار‌های عملی برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از تورم باشد، تأکید کرد: حمایت از معیشت کارکنان و صیانت از قدرت خرید آنان باید با جدیت دنبال شود و در این مسیر، استفاده هدفمند از منابع و امکانات در دسترس دولت اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش مستمر هزینه‌های خانوار، بررسی امکان ترمیم حقوق در مقاطع مختلف سال، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، می‌تواند در بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و افزایش رضایتمندی عمومی مؤثر باشد.

ضرورت اجرای الزامات قانونی در افزایش حقوق متناسب با تورم

در همین راستا، ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش سالانه ضرایب حقوق را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است. همچنین بر اساس بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی تابع قوانین مربوط است. توجه به الزامات قانونی و بررسی ظرفیت‌های مالی دولت، از محور‌های مهم در ارزیابی راهکار‌های ترمیم حقوق و حفظ قدرت خرید کارکنان به شمار می‌رود.

بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مالیات، حقوق و دستمزد و نفت

گفتنی است، این اظهارات در جریان سیزدهمین جلسه هیئت عمومی بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ مطرح شد؛ جلسه‌ای که در آن، علاوه بر بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای احکام مالیاتی و عوارض و روابط مالی نفت با دولت، موضوع حقوق و دستمزد و نحوه اجرای احکام قانونی مرتبط نیز در دستور کار قرار داشت.

در همین چارچوب، تبصره (۱) قانون بودجه در حوزه مالیات و عوارض مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، موضوع نقل‌وانتقال خودرو، شناسایی مالکان و خودرو‌های مشمول احکام مالیاتی با همکاری پلیس راهور و همچنین تکالیف وزارت نیرو در زمینه مالیات، قیمت‌های فروش و عوارض مرتبط با آب، برق و خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب ارزیابی شد.

همچنین احکام مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش از دیگر محور‌های مورد بررسی در این بخش بود.

در ادامه، تبصره (۱۲) قانون بودجه در حوزه حقوق و دستمزد مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. در این بخش، موضوع افزایش سقف پرداختی و دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در مشاغل حساس و خاص از جمله نیرو‌های عملیاتی صنعت نفت و حوزه دریانوردی، بررسی شد.

در بخش پایانی نیز تبصره (۳) قانون بودجه با موضوع نفت، روابط مالی آن با دولت و همچنین احکام مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌ها بررسی شد.