رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل جانباز شهید «مرتضی رحمانی‌نهاد»، با خانواده این شهید والامقام به گفت‌و‌گو نشست و از مقام شامخ صابران و اسوه‌های ایثار تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با حضور در منزل جانباز شهید «مرتضی رحمانی‌نهاد»، با خانواده این شهید والامقام به گفت‌و‌گو نشست و از مقام شامخ صابران و اسوه‌های ایثار تجلیل کرد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اشاره به مجاهدت‌های خاموش، ارزشمند و مخلصانه این خانواده در دوران جانبازی آن شهید عزیز اظهار داشت: «سال‌ها پرستاری صبورانه و عاشقانه از جانباز عزیز، مدال افتخاری‌ست که به زیبایی روی سینه خانواده شما می‌درخشد. قطعا این زحمات، رنج‌های فرساینده، اما پرشکوه و همراهی‌های مؤمنانه‌تان، توشه‌ای گران‌بها و پاداشی عظیم نزد خداوند متعال محفوظ است.»

وی در ادامه افزود: فرهنگ ایثار و شهادت مظهر پایداری و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و سرباندی امروز جامعه، مرهون مجاهدت‌های شهدا، جانبازان و فداکاری بی‌دریغ همسران و خانواده‌های گرامی آنان است که سال‌ها با قلبی مالامال از ایمان، از این یادگاران دفاع مقدس پرستاری کرده‌اند.

در پایان این دیدار، لوح سپاس و هدایایی به رسم یادبود از سوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ به خانواده معظم جانباز شهید مرتضی رحمانی‌نهاد اهدا شد.