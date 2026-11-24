براساس برنامه اعلام‌شده، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها از سوم تا نهم آذرماه فرصت دارند حوزه‌های امتحانی را در شهرستان‌های کشور ویژه بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت تعیین کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت پس از حدود هفت سال وقفه، در دوره جدید با رویکرد توسعه مشارکت مردمی و تقویت فعالیت‌های قرآنی در کشور برگزار شده است. این دوره از آزمون در ۲۷ رشته و ذیل چهار سرفصل طراحی شده و در مجموع ۸۸ هزار و ۸۵۵ نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

همچنین هزار و ۲۷۴ مؤسسه در فرایند برگزاری این دوره مشارکت داشته‌اند و بنا بر اعلام مسئولان، حدود ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان از طریق مؤسسات و مجموعه‌های مردمی قرآنی در این آزمون حضور یافته‌اند.

این آزمون با هدف سنجش دانش و مهارت‌های قرآنی علاقه‌مندان در راستای گسترش آموزش و ترویج فرهنگ قرآن و عترت برگزار می‌شود. بخش‌های مختلف آن نیز متناسب با رشته و گروه سنی شرکت‌کنندگان، به شیوه‌های کتبی، الکترونیکی و شفاهی پیش‌بینی شده است.

برگزاری آزمون شفاهی ویژه کودکان زیر ۱۲ سال در ادامه این فرایند، زمینه ارزیابی توانایی‌های قرآنی این گروه سنی را فراهم می‌کند.

متسابقان برای دریافت اطلاعات بیشتر و جزئیات آزمون می‌توانند به سامانه این رویداد به نشانی qia.ir/exam ۱۴۰۵ مراجعه کنند. همچنین در صورت بروز مشکلات فنی می‌توانند از طریق شماره تلفن ۰۲۱۹۱۳۰۱۲۳۲ با پشتیبانی سامانه تماس بگیرند یا از امکان گفت‌وگوی متنی (تیکت) پیش‌بینی‌شده در سامانه استفاده کنند.

اطلاع‌رسانی‌های مربوط به این آزمون از طریق کانال اطلاع‌رسانی آن به نشانی quranExam_۱۴۰۵ در پیام‌رسان ایتا انجام می‌شود. همچنین داوطلبان از دهم آذر می‌توانند کارت ورود به آزمون خود را دریافت کنند. آزمون شفاهی ویژه این گروه سنی از ۱۲ تا ۲۱ آذر به مدت ۱۰ روز برگزار خواهد شد.