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سرآمدان آموزشی دانشگاهها با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز در سالن اجلاس استاد شهید مطهری (ره) دانشگاه تربیت مدرس قدردانی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسامی سرآمدان آموزشی کشور به شرح زیر است:
حمید ضرابی زاده از دانشگاه صنعتی شریف
محمد ضابطیان طرقی از دانشگاه تربیت مدرس
محمد رزاقی از دانشگاه کردستان
مهرک رحیمی آشتیانی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علی سلیمانزاده آزاد از دانشگاه ارومیه
بختیار ترتیبیان از دانشگاه علامه طباطبایی
زهرا دیانتی دیلمی از دانشگاه خوارزمی
روح الله صابری ریسه از دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
مرضیه قویدل از دانشگاه ملی مهارت
منصور صفت گل از دانشگاه تهران
سید حسین حسینیان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صدیقه صفرزاده شیرازی از دانشگاه شیراز
مجید قدیری از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ابوالقاسم زیدآبادی نژاد از دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد ترکاشوند مرادی از دانشگاه یزد
مهری رجائی از دانشگاه سیستان و بلوچستان
احمد ماکوئی از دانشگاه علم و صنعت ایران
پریسا شهبازی از دانشگاه تبریز
علی فیروز زارع از دانشگاه فردوسی مشهد
امیر محمد حاجی یوسفی از دانشگاه شهید بهشتی
علی حسامی (جلوههای ویژه معلمی میناب) از دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر