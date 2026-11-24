سرآمدان آموزشی کشور معرفی و قدردانی شدند

سرآمدان آموزشی دانشگاه‌ها با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز در سالن اجلاس استاد شهید مطهری (ره) دانشگاه تربیت مدرس قدردانی شدند.