هویت معماری و ایرانی ـ اسلامی یزد، فضای بصری مورد نیاز داستان و ظرفیت‌های شهر یزد برای تولید، از مهم‌ترین دلایل انتخاب این شهر برای ساخت مجموعه تلویزیونی «امیدوارها» بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داریوش یاری، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه تلویزیونی «امیدوارها»، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به انتخاب یزد به‌عنوان یکی از بستر‌های اصلی روایت این مجموعه، گفت: هویت معماری و ایرانی ـ اسلامی یزد، فضای بصری مورد نیاز داستان و ظرفیت‌های این شهر برای تولید، از مهم‌ترین دلایل این انتخاب بود. او همچنین از تغییر شخصیت اصلی داستان، استفاده از بازیگران بومی و شناخته‌شده و بهره‌گیری از زبانی تلفیقی برای حفظ اصالت یزدی در کنار زبان معیار خبر داد.

وی با اشاره به موضوعات محوری این اثر افزود: فیلمنامه این مجموعه از ابتدا دغدغه‌هایی همچون فرزندآوری، خانواده، مسائل اقتصادی، دلالی، زمین‌خواری و اهمیت نشاط و روحیه جوانی را دنبال می‌کرد، موضوعاتی که به مسائل مهم جامعه امروز ارتباط دارند.

وی گفت: پس از مطالعه طرح و نسخه اولیه فیلمنامه نوشته مجید شاکرین، احساس کردم لازم است با حفظ بدنه اصلی داستان، نگاه تازه‌تری به برخی شخصیت‌ها و جزئیات روایت وارد شود. یکی از مهم‌ترین تغییرات، تبدیل شخصیت اصلی از «فرهاد» به «نوید» بود، چراکه به اعتقاد من، شخصیت جوان و بلندپرواز نوید بهتر می‌توانست روحیه نشاط، رؤیاپردازی و امید را در داستان منعکس کند.

کارگردان «امیدوارها» درباره چرایی انتخاب یزد برای تصویربرداری این مجموعه گفت: از ابتدا به دنبال فضایی بودیم که هویت ایرانی ـ اسلامی و معماری اصیل خود را حفظ کرده باشد. یزد و اصفهان از جمله گزینه‌های مناسب بودند، اما یزد به دلیل ویژگی‌های معماری، خشت و گل و ظرفیت‌های بصری، تناسب بیشتری با فضای داستان داشت.

یاری با اشاره به اهمیت کارخانه نساجی در قصه گفت: یکی از چالش‌های اصلی تولید، پیدا کردن کارخانه‌ای متناسب با نیاز فیلمنامه بود. اگر قرار بود کارخانه‌ای با تمام ویژگی‌های مورد نظر داستان ساخته شود، هزینه بسیار سنگینی به پروژه تحمیل می‌شد و از سوی دیگر، باورپذیری داستان نیز زیر سؤال می‌رفت.

وی افزود: در نهایت کارخانه مورد نظر را در کاشان پیدا کردیم، مجموعه‌ای کوچک که از بخش‌های مختلف نساجی، دستگاه‌هایی در اختیار داشت و در واقع کارگاهی آموزشی بود. این فضا دقیقاً با کارخانه‌ای که در رؤیای شخصیت آقای کرباسی و در متن داستان وجود داشت، مطابقت داشت.

یاری درباره ساختار بصری و شیوه روایت مجموعه «امیدوارها» گفت: از ابتدا احساس کردم جهان این اثر باید به سمت نوعی فانتزی حرکت کند، البته نه فانتزی به معنای جهان جادو و اتفاقات عجیب، بلکه فضایی که ریشه در واقعیت دارد و در عین حال، امکان وقوع برخی اتفاقات غیرمعمول را برای مخاطب باورپذیر می‌کند.

وی افزود: اگر زبان بصری و روایت متناسب با این جهان انتخاب نمی‌شد، منطق اتفاقات داستان از بین می‌رفت. برای مثال، در یکی از صحنه‌ها پسربچه‌ای با کایت پرواز می‌کند و کایت از دستش خارج می‌شود و پس از عبور از شهر و کویر، به خانه‌ای سقوط می‌کند. چنین اتفاقی در جهان کاملاً واقع‌گرایانه ممکن است باورپذیر نباشد، بنابراین باید فضای فانتزی اثر به‌درستی شکل می‌گرفت.

تهیه‌کننده «امیدوارها» درباره چالش استفاده از لهجه یزدی و نگرانی از دشواری ارتباط مخاطبان سایر شهر‌ها با این گویش گفت: لهجه و گویش محلی گاهی می‌تواند به پاشنه آشیل آثار نمایشی تبدیل شود. به همین دلیل از ابتدا نگران بودم که تلاش گروه تولید به دلیل انتخاب نادرست زبان و لهجه با مشکل مواجه شود.

وی گفت: تصمیم گرفتیم زبان اصلی مجموعه را زبان معیار انتخاب کنیم، اما برای حفظ هویت بومی، در برخی گفت‌و‌گو‌ها میان شخصیت‌های بومی از جمله اعضای خانواده، نانوا و پستچی، از لهجه یزدی استفاده کردیم، البته با تعدیل‌هایی که فهم آن برای مخاطبان سایر نقاط کشور نیز دشوار نباشد.

یاری با بیان اینکه این شیوه به حفظ ارتباط با مخاطبان یزدی و مخاطبان سراسر کشور کمک کرده است، گفت: خوشبختانه مردم یزد در جریان تولید همراهی بسیار خوبی با گروه داشتند و بازخورد‌های مثبتی نیز از مخاطبان این شهر دریافت کردیم.

او درباره انتخاب بازیگران این مجموعه افزود: با کمک مهدی بوستان‌پرور، حدود دو ماه پیش از آغاز پیش‌تولید، مذاکرات جدی با بازیگران را آغاز کردیم. خوشبختانه بسیاری از بازیگران پس از مطالعه فیلمنامه برای حضور در پروژه اعلام آمادگی کردند.

یاری افزود: در این مجموعه تلاش کردیم میان بازیگران شناخته‌شده، هنرمندان توانمند استانی و بازیگران جوان ترکیب مناسبی ایجاد کنیم. حضور بازیگرانی همچون شمسی فضل‌اللهی در کنار بازیگران بومی و نسل جوان، از ویژگی‌های این مجموعه است.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی در بازی‌ها و ریتم دیالوگ‌ها گفت: تفاوت تجربه، سن و شیوه بازی بازیگران ایجاب می‌کرد که تمرین و دورخوانی‌های متعددی داشته باشیم تا هماهنگی و هارمونی لازم میان گروه بازیگران شکل بگیرد.

یاری با اشاره به شرایط سخت آب‌وهوایی در زمان تصویربرداری گفت: گروه تولید در دمای بسیار بالای کاشان و سرمای یزد کار می‌کرد. شرایط به‌گونه‌ای بود که گاهی گریم بازیگران تنها برای چند دقیقه قابل تحمل بود و در برخی روز‌ها عوامل به دلیل گرما و شرایط دشوار تولید دچار مشکل می‌شدند.

وی با قدردانی از همراهی مردم یزد و تلاش عوامل تولید گفت: صداقت و زحمات تمام اعضای گروه در شکل‌گیری این مجموعه تأثیرگذار بود و خوشحالم که مخاطبان، به‌ویژه مردم یزد، با «امیدوارها» ارتباط برقرار کرده‌اند.