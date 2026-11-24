دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از اجرای ناقص برخی حمایت‌های قانونی، تامین مسکن خانواده‌ها، حمایت از اشتغال مادران پس از مرخصی زایمان و تقویت حمایت‌های مالی از مادران را از ضرورت‌های تحقق سیاست‌های جمعیتی دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحسین خسروپناه امروز در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با اشاره به شکل‌گیری ساختار‌های حکمرانی جمعیت در کشور، اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جمعیت را تصویب کرد، مجلس شورای اسلامی نیز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند و در ادامه ستاد ملی جمعیت برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها شکل گرفت. همچنین برگزاری رویداد‌های ملی جمعیت در سال‌های اخیر به گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی در این زمینه کمک کرده است.

خسروپناه با اشاره به وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور افزود: جمعیت ایران حدود ۹۳ میلیون نفر است، نرخ باروری به ۱.۷ درصد رسیده و ۹ درصد جمعیت کشور را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند؛ در حالی که ۶۹ درصد جمعیت در گروه سنی ۱۵ تا ۶۳ سال قرار دارند. با توجه به روند سالمندی، رشد جمعیت کشور مطلوب نیست و باید اقدامات مؤثرتری انجام شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گرانی مسکن و دشواری تأمین سرپناه برای جوانان، بیکاری و ناپایداری شرایط اجتماعی و اقتصادی را از مهم‌ترین موانع فرزندآوری دانست و گفت: تغییر نگرش نسبت به ازدواج و فرزندآوری، گسترش فردگرایی، تعدد دستگاه‌های مسئول و ضعف هماهنگی میان آنها نیز از دیگر چالش‌های این حوزه است.

وی همچنین اشتغال، فرزندآوری و فرزندپروری برای زنان و کمبود مهدکودک‌های باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه را از مسائل مهم خانواده‌ها عنوان کرد.

خسروپناه با انتقاد از اجرا نشدن کامل برخی قوانین حمایتی تصریح کرد: معتقدم قوانین موجود به‌درستی اجرا نمی‌شوند. برای مثال، در حوزه مسکن باید امکان خانه‌دار شدن خانواده‌هایی که به شرط فرزندآوری مشمول حمایت می‌شوند فراهم شود. حتی اگر وزارت راه و شهرسازی نتواند مسکن ملکی تأمین کند، می‌توان از ظرفیت اجاره به شرط تملیک برای حمایت از این خانواده‌ها استفاده کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان پس از مرخصی زایمان گفت: نباید هنگام بازگشت زنان به محل کار پس از مرخصی زایمان، موانعی برای ادامه فعالیت شغلی آنها ایجاد شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به طرح کارت امید مادر، بر ضرورت تقویت حمایت‌های مالی و تأمین نیاز‌های اولیه مادران و فرزندان تأکید کرد و افزود: باید در کنار این حمایت‌ها، امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی برای زنان نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا مسئولیت‌های خانوادگی و تربیت فرزند در ارزیابی فعالیت‌های آنان لحاظ شود.

استاد خسروپناه با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و توجه بیشتر به مسئولیت‌های مدیریتی و فعالیت‌های مرتبط با خانواده اظهار کرد: این آیین‌نامه با نگاه ویژه‌تری به این موضوع تدوین شده و امیدواریم پس از بررسی و تأیید نهایی، اجرایی شود.

وی پیشنهاد کرد همه ستاد‌ها و دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم و بهداشت، به مدت یک تا دو سال بر عوامل کلیدی و اثربخش در حل مسئله جمعیت تمرکز کنند و اقدامات خود را به‌صورت هماهنگ پیش ببرند.