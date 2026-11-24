به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی شهادت جانباز ۷۰ درصد داود اصغری را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ…»

روایت پرواز مردان خاک، هنگامی که قفس تن را می‌شکافند، تجلی راستین شکوه ایثار است. جانباز سرافراز ۷۰ درصد، حاج «داود اصغری»، پس از سال‌ها استقامت صبورانه، تحمل زخم‌های ماندگار جبهه‌های حق علیه باطل و زیستن در فضایی آکنده از نور و حماسه، سرانجام به یاران شهیدش پیوست.

او سال‌ها در سکوتِ برخاسته از درد و رنجِ جانبازی، تندیس زنده‌ی پایداری این سرزمین بود؛ اسوه‌ای که حضور مقتدرانه‌اش، یادآور ارزش‌های بلند مقاومت و پاسدار حقیقی آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

بی‌تردید، پاداش این همه سال صبر و مجاهدت خاموش، همنشینی با اولیاءالله و شهدای سرافراز در جوار رحمت واسعه‌ی الهی است.

اینجانب شهادت این اسطوره‌ی صبر و پایداری را محضر خانواده‌ی مکرم و صبور ایشان، جامعه‌ی بزرگ ایثارگران و عموم مردم شهیدپرور تسلیت عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال برای آن شهید، علو درجات و حشر با سید و سالار شهیدان (ع) و برای بازماندگان گرامی، صبر و آرامش قلبی مسئلت می‌نمایم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ