نشست جبهه علمی و فرهنگی اساتید با شعار «هر استاد یک بسیجی» و به مناسبت هفته بسیج، با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی در ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «قدرت اله کریمیان» جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در این نشست با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ بسیجی گفت: شعار هر استاد یک بسیجی، شعاری بامسمّا و ارزشمند است و ترویج تفکر و گفتمان بسیجی می‌تواند مسیر تعالی کشور و تحقق تمدن نوین اسلامی را هموار کند.

وی با اشاره به جایگاه اساتید دانشگاه در پیشرفت جامعه افزود: اساتید می‌توانند نقطه قوت و پشتوانه پیشرفت کشور باشند و دستاورد‌های علمی، موفقیت در المپیاد‌ها و تربیت نیرو‌های جوان و متخصص، بیانگر نقش مؤثر آنان در این مسیر است.

جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با بیان اینکه مسئولیت استاد دانشگاه تنها انتقال دانش نیست، اظهار کرد: علم باید در کنار اخلاق و معنویت به جامعه منتقل شود و اساتید با این رویکرد می‌توانند در هویت‌بخشی به نسل جوان و افرادی که با سرگردانی فکری مواجه‌اند، نقش‌آفرینی کنند.

در پایان این نشست، به مناسبت هفته بسیج، از خانواده شهید افشار خسروی، از شهدای جنگ رمضان که به همراه اعضای خانواده خود در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، تجلیل شد.