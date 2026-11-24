رئیس‌جمهور بر ضرورت بهبود معیشت مردم، بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت عمومی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، اصلاح الگوی مصرف و تقویت وحدت، انسجام و همدلی ملی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی درباره مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های استان خراسان رضوی، موضوعات معیشتی و اقتصادی، راهکار‌های تقویت مشارکت عمومی در پیشبرد برنامه‌های ملی و ضرورت انسجام و همدلی اجتماعی گفت‌و‌گو کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم، مشارکت و همراهی آحاد جامعه را از الزامات تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های عمومی در پیشبرد نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به‌ضرورت اصلاح الگوی مصرف، مدیریت منابع و نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی، بر نقش‌آفرینی همگانی در استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات کشور تأکید کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به شرایط و تحولات منطقه‌ای، تقویت وحدت، انسجام و همدلی ملی را ضرورتی راهبردی برشمرد و بر لزوم هوشیاری و هم‌افزایی همه بخش‌های جامعه برای خنثی‌سازی توطئه‌ها و تحرکات دشمنان در راستای ایجاد آشوب و بی‌ثباتی داخلی تأکید کرد.

ارایه گزارشی از مسائل و اولویت‌های مهم خراسان رضوی به رئیس‌جمهور

حجت‌الاسلام والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی نیز در این دیدار گزارشی از مسائل و اولویت‌های مهم استان خراسان رضوی، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین موضوعات مرتبط با تسهیل و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران بارگاه منور رضوی ارائه کرد.

در این دیدار ظرفیت‌های آستان قدس رضوی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و زمینه‌های تعامل و همکاری برای کمک به حل مسائل استان و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به مردم و زائران موردتوجه و گفت‌و‌گو قرار گرفت.