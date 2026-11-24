برگزاری مرحله نخست لیگ‌های کاراته وان ایران به میزبانی همدان

براساس اعلام سازمان لیگ و مسابقات، نخستین مرحله لیگ کاراته وان ایران دختران و پسران آذرماه و به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.