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براساس اعلام سازمان لیگ و مسابقات، نخستین مرحله لیگ کاراته وان ایران دختران و پسران آذرماه و به میزبانی استان همدان برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله لیگ کاراته وان ایران با تغییر در زمان بندی مسابقات قرار است ۱۵ الی ۱۹ آذر در بخش پسران و ۲۰ الی ۲۴ آذر در بخش دختران و در سالن امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شود.
فاز نخست ثبت نام در این مسابقات تا جمعه ۶ آذرماه تمدید شده است و فاز دوم نیز قرار است از شنبه ۷ تا ۱۰ آذر برگزار شود.
پذیرش و وزن کشی مسابقات نیز یک روز قبل از برگزاری مسابقات هر وزن برگزار میشود.
ثبت نام در این رویدادها از طریق سامانه ملی کاراته بوده و باشگاهها برای عضو گیری میتوانند از طریق سامانه اقدام به ثبت نام کنند.