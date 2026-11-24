امام جمعه اصفهان: بسیج ظرفیت مناسبی برای گردهم آوردن جوانان و تربیت دینی و فرهنگی آنان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، پیش از ظهر امروز و همزمان با هفته بسیج، در دیدار فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) و جمعی از مسئولان بسیج استان، تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی (ره) در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ را از ابتکار‌های مهم انقلاب اسلامی دانست و گفت: امام خمینی (ره) با نگاه و تدبیر خود مجموعه‌ای مردمی را برای حضور در عرصه‌های مختلف ایجاد کردند که ظرفیت بزرگی برای کشور به وجود آورد.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد با اشاره به ضرورت تقویت توان دفاعی کشور افزود: خداوند در آیه ۶۰ سوره انفال مسلمانان را به آماده‌سازی قدرت و امکانات دفاعی سفارش کرده است تا دشمنان با مشاهده آمادگی آنان، جرئت تجاوز پیدا نکنند.

آیت الله طباطبایی‌نژاد با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بسیج در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی ادامه داد: فعالیت بسیج نباید تنها به آموزش‌های نظامی و باز و بسته کردن اسلحه محدود شود، بلکه این مجموعه ظرفیت مناسبی برای گردهم آوردن جوانان و تربیت دینی آنان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط جوانان با فعالیت‌های اجتماعی و دینی بسیج افزود: باید برنامه‌های متنوعی برای بسیجیان در نظر گرفته شود تا حضور آنان در این مجموعه استمرار پیدا کند و انگیزه جوانان تقویت شود.

در ابتدای این دیدار، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان اصفهان، با اشاره به تعبیر قرآنی «کَلِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ» گفت: امام خمینی (ره) بسیج را شجره طیبه نامیدند و این تعبیر بیانگر ویژگی‌های مهم این مجموعه است.

حجت‌الاسلام رحمت‌الله صادقی، با تشبیه بسیج به درختی تنومند و پربرکت افزود: بسیج در عرصه‌های مختلف از جمله جنگ، مقابله با کرونا، حوادثی مانند سیل و زلزله، مقابله با فتنه‌ها و دفاع از ارزش‌های اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه استان اصفهان رشد و بالندگی را از ویژگی‌های بسیج دانست و گفت: این مجموعه همواره در مسیر نورانیت، کسب فیض و تعالی حرکت می‌کند و برای پیشرفت خود و جامعه، ظرفیت‌هایش را توسعه می‌دهد.

در ادامه این دیدار، فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اینکه هر ایرانی یک بسیجی است، گفت: این نگاه، مسئولیت و مأموریت مجموعه بسیج را سنگین‌تر می‌کند و ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

سردار مجتبی فدا، بازدارندگی حداکثری، پاسخ قاطع به تهدید‌های دشمن و افزایش آمادگی‌های دفاعی و امنیتی را از جمله محور‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و تقویت شبکه اطلاعات مردمی، مسجدمحوری و محله‌محوری را از دیگر اولویت‌ها برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی افزود: استفاده از ظرفیت مردم در اداره جامعه باید تقویت شود و با توسعه محله‌محوری و حکمرانی مبتنی بر مسجد می‌توان زمینه حضور دوباره اقشار مختلف مردم را در عرصه‌های اجتماعی فراهم کرد.

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان نیز گفت: مردم ۲۶۶ شب است که با ظرفیت‌های مختلف در میدان حضور دارند و هر زمان احساس تهدید بیشتری کنند، جمعیت حاضر نیز افزایش پیدا می‌کند.

سردار فدا در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح برنامه‌های هفته بسیج، راه‌اندازی مرکز آموزش فدا را از جمله برنامه‌های این هفته عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام، آموزش و سازماندهی فداییان از مأموریت‌های این مرکز است.