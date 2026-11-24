فرزانه صادق در مراسم گرامیداشت هفته بسیج، با تأکید بر نقش مردم در پاسداری از تمامیت ارضی کشور، آگاهی‌بخشی درباره توانمندی‌های ملی، تقویت امید اجتماعی و مقابله با جنگ رسانه‌ای و اقتصادی را از وظایف مهم امروز دانست.

وزیر راه و شهرسازی: صیانت از همبستگی ملی، مهم‌ترین مسئولیت در شرایط کنونی است

وزیر راه و شهرسازی: صیانت از همبستگی ملی، مهم‌ترین مسئولیت در شرایط کنونی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی میان اقشار مختلف جامعه گفت: فرهنگ بسیجی فراتر از عضویت در یک مجموعه سازمانی است و در مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر برای دفاع از ایران معنا پیدا می‌کند.

خانم صادق در مراسم بزرگداشت هفته بسیج که در ساختمان دادمان برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از خانواده‌های آنان، بر اهمیت پاسداری از عزت، استقلال و هویت تاریخی ایران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعلق خاطر به ایران محدود به قومیت، مذهب، نوع پوشش و دیدگاه افراد نیست، افزود: هر ایرانی که برای سربلندی و آینده کشور احساس مسئولیت می‌کند، در این مسیر نقش دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه‌های تاریخی کشور در مواجهه با تهدیدها اظهار کرد: پس از هشت سال دفاع مقدس و حوادث و درگیری‌های اخیر، ضرورت هوشیاری و حفظ انسجام اجتماعی همچنان پابرجاست.

صادق با اشاره به اهدافی که دشمنان در جریان جنگ دنبال می‌کردند، گفت: حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران باید در کانون توجه همه مسئولان و مردم قرار داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت همگرایی ملی افزود: اختلاف‌نظرها نباید به تضعیف پیوندهای اجتماعی و زیر سؤال رفتن هویت مشترک ایرانیان منجر شود.

عضو کابینه دولت چهاردهم، مردم را اصلی‌ترین پشتوانه حفظ استقلال و اقتدار کشور دانست و بر ضرورت تقویت روحیه همدلی در میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی، تبیین واقعیت‌ها و دستاوردهای کشور را از مسئولیت‌های مهم بسیجیان برشمرد و گفت: آگاهی‌بخشی باید با هدف افزایش امید و شناخت ظرفیت‌های ملی دنبال شود.

صادق همچنین بر ضرورت انتقال تجربه‌های علمی، فنی و مهندسی دوران دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به توان مهندسان ایرانی در ساخت پل‌های شناور در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله اظهار داشت: دستاوردهای آن دوران نشان‌دهنده ظرفیت بالای متخصصان کشور در شرایط دشوار است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: حتی سال‌ها پس از پایان جنگ، کارشناسان خارجی قابلیت استفاده از برخی پل‌های ساخته‌شده به دست متخصصان ایرانی را تأیید کرده‌اند.

صادق با تأکید بر ضرورت معرفی توانمندی‌های داخلی به نسل جدید گفت: نباید اجازه داد فضاسازی‌ها، دستاوردهای علمی و فنی کشور را در ذهن جامعه کم‌رنگ کند.

وی با بیان اینکه ایران در حوزه‌های مختلف توانسته است بر محدودیت‌ها غلبه کند، بر نقش فعال بسیجیان در اطلاع‌رسانی صحیح و معرفی ظرفیت‌های کشور تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها را از چالش‌های مهم پیش روی کشور دانست و گفت: مقابله با محدودیت‌های اقتصادی نیازمند همراهی و تلاش همه بخش‌های جامعه است.

صادق با اشاره به پیامدهای فرامرزی جنگ بر اقتصاد جهان افزود: آثار اقتصادی درگیری‌ها تنها به ایران محدود نمانده و کشورهای مختلف نیز با پیامدهای آن مواجه شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده است، اظهار داشت: مجموعه ارکان کشور از مسئولان قوای مختلف تا نیروهای نظامی، انتظامی و دستگاه‌های اجرایی، در مسیر خدمت و دفاع از کشور مسئولیت‌پذیر بوده‌اند.

عضو کابینه دولت چهاردهم، امیدآفرینی را مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و پرهیز از انتشار تصویر غیرواقعی از شرایط کشور دانست.

صادق با اشاره به ضرورت مقابله با فساد گفت: وجود برخی مشکلات نباید موجب نادیده گرفتن امکان اصلاح و بهبود شرایط شود.

وی خاطرنشان کرد: هر فرد در هر جایگاه و مسئولیتی می‌تواند با انجام صحیح وظایف خود، در کاهش فساد و ارتقای عملکرد مجموعه‌ها نقش‌آفرینی کند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان، حضور مسئولانه مردم، تقویت اعتماد اجتماعی و بازتاب دستاوردهای کشور را از ضرورت‌های عبور از شرایط دشوار و حفظ سرمایه‌های ملی برشمرد.