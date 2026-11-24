به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: امسال ۳۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان با بهره گیری از شیوه‌های نوین ابیاری و نشایی به کشت خیار اختصاص یافت.

وی افزود: متوسط عملکرد خیار در هر هکتار ۳۰ تا ۳۵ تن بود و در مجموع بیش از ۱۲ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شد.

حیدری ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد خیار سبز تولیدی قیروکارزین در صنایع تبدیلی برای تهیه خیارشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی نیز به مصرف تازه‌خوری می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین بیان کرد: کشت و برداشت این محصول سهم بسزایی در اشتغال‌زایی داشته و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۲ هزار نفر را به‌صورت فصلی در منطقه فراهم کرده است.