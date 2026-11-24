نجات ۴ سرنشین محبوس شده خورویی با کمک آتش نشانان رشت نجات ۴ سرنشین محبوس شده خورویی با کمک آتش نشانان رشت نجات ۴ سرنشین محبوس شده خورویی با کمک آتش نشانان رشت نجات ۴ سرنشین محبوس شده خورویی با کمک آتش نشانان رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شهرام مومنی با بیان اینکه شب گذشته دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ واژگونی خودروی ۴۰۵ در رودخانه‌ای در محدوده جاده جیرده روستای ویشکاماتیر به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد گفت: ستاد فرماندهی آتش نشانی رشت سه خودروی نجات بهمراه ۸ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام کردند.

وی افزود: با توجه به سقوط خودروی ۴۰۵ به رودخانه؛ سریعا تیم‌های آتش نشان نسبت به نجات وانتقال مصدومان به مکان امن اقدام کردند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: هر چهار محبوس این خودرو نجات یافتند و توسط نیرو‌های اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.