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رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: ۴ سرنشین محبوس شده خودرویی که در کانال آب سقوط کرده بود نجات یافتند و با کمک نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شهرام مومنی با بیان اینکه شب گذشته دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ واژگونی خودروی ۴۰۵ در رودخانهای در محدوده جاده جیرده روستای ویشکاماتیر به مرکز فرماندهی آتش نشانی رشت اطلاع داده شد گفت: ستاد فرماندهی آتش نشانی رشت سه خودروی نجات بهمراه ۸ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام کردند.
وی افزود: با توجه به سقوط خودروی ۴۰۵ به رودخانه؛ سریعا تیمهای آتش نشان نسبت به نجات وانتقال مصدومان به مکان امن اقدام کردند.
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: هر چهار محبوس این خودرو نجات یافتند و توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.