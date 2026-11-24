به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ پوستر رسمی کاروان ورزشی دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «فرزندان میناب» که ۹ آذرماه برای حضور در رقابت‌های ژیمنازیاد دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال جهان عازم ریو دو ژانیرو برزیل می‌شود، رونمایی شد.

محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش در جلسه شورای عالی ورزش و تربیت‌بدنی کشور با اشاره به حضور ۲۳۴ ورزشکار و همراه در قالب ۲۲ تیم و ۱۰ رشته ورزشی گفت: پس از حضور دانش‌آموزان ورزشکار ایران در ژیمنازیاد‌های بحرین و صربستان، سومین کاروان ورزش دانش‌آموزی کشور با حمایت دولت چهاردهم در این رقابت‌های جهانی شرکت می‌کند.

جعفری با تأکید بر جایگاه ورزش دانش‌آموزی در توسعه ورزش کشور افزود: پایه و اساس ورزش همگانی و قهرمانی از ورزش دانش‌آموزی شکل می‌گیرد و امیدواریم با حمایت دولت و مجموعه‌های ورزشی، شاهد تداوم و تقویت این مسیر باشیم.

گفتنی است رقابت‌های ژیمنازیاد دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال جهان در سال ۲۰۲۶ در ریو دو ژانیرو برزیل برگزار می‌شود و رشته‌های روئینگ و دوچرخه‌سواری نیز به‌صورت مجازی در این رویداد حضور دارند.