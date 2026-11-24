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پوستر رسمی کاروان ورزشی دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «فرزندان میناب» که قرار است در رقابتهای ژیمنازیاد دانشآموزان زیر ۱۸ سال جهان در شهر ریودوژانیرو برزیل حضور یابد، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ پوستر رسمی کاروان ورزشی دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «فرزندان میناب» که ۹ آذرماه برای حضور در رقابتهای ژیمنازیاد دانشآموزان زیر ۱۸ سال جهان عازم ریو دو ژانیرو برزیل میشود، رونمایی شد.
محمد جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش در جلسه شورای عالی ورزش و تربیتبدنی کشور با اشاره به حضور ۲۳۴ ورزشکار و همراه در قالب ۲۲ تیم و ۱۰ رشته ورزشی گفت: پس از حضور دانشآموزان ورزشکار ایران در ژیمنازیادهای بحرین و صربستان، سومین کاروان ورزش دانشآموزی کشور با حمایت دولت چهاردهم در این رقابتهای جهانی شرکت میکند.
جعفری با تأکید بر جایگاه ورزش دانشآموزی در توسعه ورزش کشور افزود: پایه و اساس ورزش همگانی و قهرمانی از ورزش دانشآموزی شکل میگیرد و امیدواریم با حمایت دولت و مجموعههای ورزشی، شاهد تداوم و تقویت این مسیر باشیم.
گفتنی است رقابتهای ژیمنازیاد دانشآموزان زیر ۱۸ سال جهان در سال ۲۰۲۶ در ریو دو ژانیرو برزیل برگزار میشود و رشتههای روئینگ و دوچرخهسواری نیز بهصورت مجازی در این رویداد حضور دارند.