فرآیند برنامه‌ریزی سال ۱۴۰۶ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اول آذر آغاز می‌شود و باید به فرصتی برای مشارکت همه واحد‌های صف و ستاد تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای مدیران این معاونت با تشریح الزامات تدوین برنامه‌های سال ۱۴۰۶، بر ضرورت حرکت از برنامه‌ریزی‌های اداری به سمت اقدامات مسئله‌محور، عملیاتی و نتیجه‌گرا تأکید کرد.

امیری اصفهانی با اشاره به اهمیت نیازسنجی‌های استانی اظهار کرد: برنامه‌ریزی باید متناسب با متغیرها، ظرفیت‌ها و نیاز‌های واقعی استان‌ها انجام شود و زمینه همراهی و هم‌افزایی معاونت راهبردی نیز فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: باید شرایطی فراهم شود که کارکنان در تمام سطوح سازمانی خود را در تدوین و تحقق برنامه‌ها سهیم بدانند تا برنامه‌ریزی سال آینده به یک حرکت جمعی در ستاد و استان‌ها تبدیل شود.

مهدی امیری اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بازنگری در اهداف برنامه قاضی مدرسه شد و گفت: هدف این طرح نباید صرفاً ارتقای دانش حقوقی باشد؛ چراکه قاضی علاوه بر دانش تخصصی، باید در ویژگی‌هایی مانند امانتداری، صداقت، حسن خلق، عدالت‌طلبی و رفتار مدبرانه نیز الگوی جامعه باشد و این ابعاد شخصیتی و رفتاری در کنار آموزش‌های حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

امیری اصفهانی با اشاره به الزامات قانونی و اسناد بالادستی در تدوین برنامه‌های سال آینده گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت، سند تحول و تعالی سوم قوه قضاییه، راهبرد‌های معاونت و تدابیر و دستورات رئیس قوه قضاییه و مصوبات شورای عالی مسئولان قوه قضاییه باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین بر ضرورت ارزیابی برنامه‌های سنوات گذشته تأکید کرد و افزود: نباید صرفاً به دلیل اجرای یک برنامه در سال‌های گذشته، بر ادامه آن اصرار داشته باشیم. باید اقدامات قبلی آسیب‌شناسی شوند و برنامه‌هایی که همچنان ظرفیت حل مسئله و اثربخشی دارند، ادامه پیدا کنند؛ اما تداوم فعالیت‌هایی که نتیجه قابل توجهی ندارند، صرفاً موجب صرف هزینه و منابع خواهد شد.