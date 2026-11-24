فرماندار اسکو با اشاره به افزایش جمعیت شهرستان در پی استقرار ساکنان در واحد‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن، بر ضرورت افزایش سهمیه آرد نانوایان متناسب با جمعیت واقعی شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی در جلسه شورای آرد‌ و نان این شهرستان با بیان اینکه سهمیه فعلی آرد بر اساس آمار جمعیتی سرشماری قبلی محاسبه شده است بازنگری در میزان سهمیه و تخصیص آرد مورد نیاز شهرستان بر مبنای آمار واقعی جمعیت خواستار شد.

وی همچنین با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح چندگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها، بر تداوم و توسعه این طرح با هدف افزایش آمادگی برای تأمین نان در شرایط بحرانی تأکید کرد.

فرماندار اسکو اظهار کرد: نانوایان در خط مقدم تأمین نان مورد نیاز مردم قرار دارند و برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی برای ارتقای کیفیت پخت و عرضه نان مطلوب به شهروندان ضروری است.

هاشم‌زاده مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به محدودیت سهمیه آرد یارانه‌ای استان اظهار کرد: برای واحد‌های جدیدالاحداث نانوایی، سهمیه آرد یارانه‌ای جدید اختصاص نخواهد یافت و در صورت ایجاد نانوایی جدید، آرد مورد نیاز باید از محل سهمیه تخصیص‌یافته بر اساس جمعیت همان شهرستان تأمین شود.

وی همچنین از توزیع آرد باکیفیت در سطح استان خبر داد و افزود: با توزیع آرد باکیفیت، به‌تدریج کیفیت نان تولیدی در نانوایی‌ها بهبود خواهد یافت.