به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل امور اسناد و سردفتران این سازمان، در نامه‌ای خطاب به مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها از برگزاری آزمون دفتریاری خبر داد.

عاصف حمداللهی اعلام کرد که بر اساس این نامه، در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، مقرر شده است آزمون سالانه دفتریاری دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شود.

ثبت‌نام این آزمون از تاریخ ۴ آذر تا ۱۰ آذر ۱۴۰۵ از طریق سایت رسمی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد شد.

این آزمون در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و با هدف جذب نیرو‌های واجد شرایط برای فعالیت در دفاتر اسناد رسمی برگزار می‌شود.