زهرا بهروزآذر در نشست هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، امروز سوم آذر ماه ۱۴۰۵، ضمن گرامیداشت هفته زن و هفته بسیج، با بیان اینکه روز زن بهانه مناسبی برای بازخوانی باور‌ها و عملکرد‌ها در حوزه زنان است، گفت: باور ما در حوزه زنان بر این است که زنان و مردان دو بال پرواز پیشرفت ایران اسلامی هستند و اگر قرار است به قله‌های پیشرفت برسیم، این دو بال باید در کنار هم و دوشادوش یکدیگر پروازی موفق داشته باشند. وجود ۱۷ هزار زن شهیده، جانباز و آزاده در کشور نیز نشان دهنده نقش والا و موثر بانوان شجاع این سرزمین در بحران‌ها و دفاع مقدس از استقلال و هویت ایران زمین است.

عکاس : مهسا صفری