تیم واترپلوی دختران کیش برای حضور در مرحله نخست رقابت‌های لیگ واترپلوی کشور، جام خلیج فارس، به مسابقات اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: تیم دختران کیش با مربیگری نادیا احمدی و سرپرستی مریم فصولی در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرد.

خانم ها آیدا عباسی‌مقدم، هستی گودرزی، دینا روزبهانی‌مقدم، فاطمه حق‌پناه، مریم حق‌پناه، آنیتا حدادی، آیناز سیفی‌پور و ماریا افشار در تیم کیش با حریفان رقابت می کنند.

رقابت‌های واترپلوی دختران فرصتی برای حضور ورزشکاران دختر کیش در سطح ملی و کسب تجربه در مصاف با تیم‌های حاضر در لیگ کشور فراهم می‌کند.