۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان حمیدیه با هدف کاهش پراکندگی زمین‌ها و افزایش بهره‌وری ساماندهی و یکپارچه‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان حمیدیه با هدف کاهش پراکندگی زمین‌ها و افزایش بهره‌وری ساماندهی و یکپارچه‌سازی شد.

آبتین طاهری، سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی خوزستان، گفت: در قالب این طرح، ۳۵ قطعه پراکنده کشاورزی به ۱۵ قطعه یکپارچه و مجاور یکدیگر تبدیل و برای آنها اسناد مالکیت تک‌برگ صادر شد.

وی افزود: یکپارچه‌سازی اراضی با فراهم کردن امکان استفاده بهتر از ماشین‌آلات کشاورزی، اجرای روش‌های نوین آبیاری و مدیریت منابع آب و خاک، به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.

طاهری با اشاره به دشواری فعالیت کشاورزان در زمین‌های خرد و پراکنده، مشارکت و همراهی مالکان و بهره‌برداران را از عوامل مؤثر در اجرای موفق این طرح‌ها دانست.