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شهردار ارومیه با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیاتی شدن طرح سامانه اتوبوسهای تندرو (BRT)، خواستار پیگیری جدی مراحل اجرایی این پروژه و اولویتبندی مسیرهای واجد شرایط برای اجرای مرحلهای آن شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهردار ارومیه با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیاتی شدن طرح سامانه اتوبوسهای تندرو (BRT)، خواستار پیگیری جدی مراحل اجرایی این طرح و اولویتبندی مسیرهای واجد شرایط برای اجرای مرحلهای آن شد.
آیدین رحمانی رضائیه در بازدید از معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری ارومیه و نشست با مدیران و کارشناسان این مجموعه، توسعه حملونقل عمومی و ساماندهی پارک حاشیهای را از اولویتهای مدیریت شهری در راستای مدیریت ترافیک و بهبود وضعیت تردد در شهر عنوان کرد.
شهردار ارومیه در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت ساختمان جدید معاونت حملونقل و ترافیک، بر تجهیز و آمادهسازی هرچه سریعتر فضای اداری این مجموعه با هدف تسهیل فعالیتها و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.
وی در نشست تخصصی با مسئولان و کارشناسان این معاونت، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای حملونقل عمومی اظهار داشت: طرح سامانه اتوبوسهای تندرو (BRT) باید با جدیت دنبال شود و پس از انجام مطالعات، هماهنگیها و فراهم شدن الزامات اجرایی، بر اساس اولویتبندی معابر و بهصورت مرحلهای عملیاتی شود.
رحمانی رضائیه با بیان اینکه توسعه حملونقل عمومی از الزامات مدیریت ترافیک شهری است، افزود: اجرای اصولی و هدفمند سامانه BRT میتواند در افزایش سرعت جابهجایی مسافران، کاهش حجم ترافیک و بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی در ارومیه نقش مؤثری داشته باشد.
شهردار ارومیه همچنین ساماندهی پارک حاشیهای در خیابانهای اصلی و پرتردد را از دیگر اولویتهای حوزه حملونقل و ترافیک برشمرد و بر برنامهریزی برای مدیریت توقف خودروها، استفاده بهینه از ظرفیت معابر و کاهش بینظمیهای ترافیکی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سجاد پورنقی، سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری ارومیه، گزارشی از عملکرد این معاونت و آخرین وضعیت مطالعات، برنامهریزیها و اقدامات انجامشده در زمینه طرح BRT ارائه کرد.
همچنین مدیر اجرای پروژه BRT با تشریح الزامات فنی، چالشها و نیازمندیهای اجرایی، گزارشی از روند بررسی و اولویتبندی مسیرهای پیشنهادی برای اجرای مرحلهای این پروژه ارائه داد.