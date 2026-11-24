به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهردار ارومیه با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیاتی شدن طرح سامانه اتوبوس‌های تندرو (BRT)، خواستار پیگیری جدی مراحل اجرایی این طرح و اولویت‌بندی مسیر‌های واجد شرایط برای اجرای مرحله‌ای آن شد.

آیدین رحمانی رضائیه در بازدید از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ارومیه و نشست با مدیران و کارشناسان این مجموعه، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی پارک حاشیه‌ای را از اولویت‌های مدیریت شهری در راستای مدیریت ترافیک و بهبود وضعیت تردد در شهر عنوان کرد.

شهردار ارومیه در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت ساختمان جدید معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، بر تجهیز و آماده‌سازی هرچه سریع‌تر فضای اداری این مجموعه با هدف تسهیل فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

وی در نشست تخصصی با مسئولان و کارشناسان این معاونت، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی اظهار داشت: طرح سامانه اتوبوس‌های تندرو (BRT) باید با جدیت دنبال شود و پس از انجام مطالعات، هماهنگی‌ها و فراهم شدن الزامات اجرایی، بر اساس اولویت‌بندی معابر و به‌صورت مرحله‌ای عملیاتی شود.

رحمانی رضائیه با بیان اینکه توسعه حمل‌ونقل عمومی از الزامات مدیریت ترافیک شهری است، افزود: اجرای اصولی و هدفمند سامانه BRT می‌تواند در افزایش سرعت جابه‌جایی مسافران، کاهش حجم ترافیک و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در ارومیه نقش مؤثری داشته باشد.

شهردار ارومیه همچنین ساماندهی پارک حاشیه‌ای در خیابان‌های اصلی و پرتردد را از دیگر اولویت‌های حوزه حمل‌ونقل و ترافیک برشمرد و بر برنامه‌ریزی برای مدیریت توقف خودروها، استفاده بهینه از ظرفیت معابر و کاهش بی‌نظمی‌های ترافیکی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، سجاد پورنقی، سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ارومیه، گزارشی از عملکرد این معاونت و آخرین وضعیت مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده در زمینه طرح BRT ارائه کرد.

همچنین مدیر اجرای پروژه BRT با تشریح الزامات فنی، چالش‌ها و نیازمندی‌های اجرایی، گزارشی از روند بررسی و اولویت‌بندی مسیر‌های پیشنهادی برای اجرای مرحله‌ای این پروژه ارائه داد.