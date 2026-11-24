به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از افزایش چشمگیر تراز، حجم و وسعت دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: حجم آب این پهنه آبی به ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است.



مهرنگ دوستی رضایی، مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، با اشاره به نتایج آخرین پایش‌ها اظهار کرد: تراز دریاچه ارومیه با افزایش ۱۱۶ سانتی‌متری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتی‌متر رسیده است.

وی افزود: حجم آب دریاچه نیز به ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲۴۰ میلیون مترمکعب بود؛ به این ترتیب حجم آب دریاچه بیش از ۱۰ برابر شده است.

دوستی رضایی همچنین از افزایش بیش از چهار برابری وسعت دریاچه خبر داد و گفت: وسعت فعلی این پهنه آبی یک‌هزار و ۹۹۵ کیلومترمربع برآورد شده است.