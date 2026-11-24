نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در دیدار سفیر ترکیه در تهران، با دعوت از رئیس سازمان دیانت این کشور برای سفر به ایران، بر گسترش همکاری‌های دینی و تبادل تجربیات دو کشور برای ارتقای خدمات حج تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت امروز در دیدار احمد آیدین دوغان، سفیر ترکیه در تهران، از ایران و ترکیه بعنوان دو کشور بزرگ در قاره آسیا و تاثیرگذار در مسائل جهانی یاد کرد و گفت: در بسیاری از مسائل ایران و ترکیه از باب برادری، همکاری منصفانه و به نفع یکدیگر را در اولویت قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه هر دو کشور از مصیبت‌های مردم فلسطین و بویژه غزه غصه دار و از ظلم آمریکا و اسرائیل جنایتکار ناراحت و ناخرسندند، خاطرنشان کرد: همه کشور‌ها بویژه کشور‌های اسلامی بخصوص کشور‌های توانای مسلمان با توجه به در پیش بودن زمستان و ماه مبارک رمضان باید برای همبستگی با مظلومین فلسطین و غزه تدبیر نمایند.

در این دیدار سفیر ترکیه در ایران نیز با گرامیداشت یاد و خاطره قائد امت و کودکان شهید میناب، تصریح کرد: رابطه برادری بین دو کشور برقرار و اراده شان بر استمرار رایزنی است.

آقای آیدین دوغان با بیان اینکه در شرایط جنگی دولت و مردم ایران سربالا و با استقامت ایستاده‌اند، وحدت امت اسلامی را بسیار مهم دانست.

وی گفت: اگر وحدت بین مسلمین به حد کافی تقویت نشود و قوی نباشد طبعا امت اسلامی از جمله ملت فلسطین بیشترین ضرر را خواهند دید. متاسفانه در این منطقه نسل کشی در قرن ۲۱ ادامه دارد و تلاش می‌کنند که با ایجاد حوادث و اتفاقات مختلف از جمله توسل به جنگ علیه ایران این جنایت‌ها را به فراموشی بسپارند.

وی وظیفه کشور‌های اسلامی را کاستن رنج و درد مردم غزه دانست و با توجه به ممانعت رژیم صهیونیستی از رساندن حداقل کمک‌ها به فلسطینیان، تاکید کرد: همه باید برای رفع محدودیت ارسال کمک به غزه تلاش کنیم.

سرپرست حجاج ایرانی در ادامه این دیدار، ارتباط مسئولان و زائران حج دو کشور ایران و ترکیه در موسم حج را یادآور شد و از حسن تعامل و نگاه مثبت دو طرف ابراز خرسندی کرد.

حجت الاسلام و المسلمین نواب از رئیس سازمان دیانت ترکیه برای سفر به ایران و مشورت در خصوص مسایل حج دعوت کرد و گفت: کشور‌های اسلامی با همکاری و ارتباط خوب با یکدیگر می‌توانند برای بهینه سازی خدمات حج پیشنهاد‌ها و مشورت‌های سازنده‌ای به کشور میزبان ارائه دهند.

وی با بیان اینکه رهبر شهید بیش از سه دهه قبل حکمت، عزت و مصلحت را سه محوراصلی در برقراری ارتباط جهانی ذکر کردند، افزود: برنامه ریزی بر این اساس موجب خواهد شد عزت اسلامی حفظ شود و امور بر اساس حکمت و مصلحت پیش برود که در مانایی و ماندگاری کار‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود. بدیهی است داشتن پایگاه و جای پا برای استکبار در دل کشور‌های اسلامی امنیت آور نیست و با عزت، حکمت و مصلحت هم هماهنگ نیست.

سفیر ترکیه در ایران هم از دعوت سرپرست حجاج ایرانی و استمرار رایزنی‌ها بین مجموعه بعثه مقام معظم رهبری و حج و زیارت کشورمان و سازمان دیانت ترکیه استقبال کرد و گفت: ما بعنوان کشور‌های اعزام کننده زائر به سرزمین وحی می‌توانیم برای مشکلات متعددی که ممکن است بروز کند، رایزنی کنیم.

وی تاکید کرد: برقراری ارتباط متقابل بین سازمان‌ها و ارگان‌های دینی برای گسترش هرچه بیشتر علوم اسلامی مفید است.

در این دیدار که معاون بین الملل بعثه مقام مظعم رهبری نیز شرکت داشت، حجت الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی مسائل مشترک دو کشور در حج و عمره را یادآور شد و به آمادگی حوزه حج و زیارت ایران برای تقویت ارتباطات فرهنگی با سازمان دیانت ترکیه اشاره کرد.

وی گفت: از ظرفیت‌های پژوهشی در سازمان دیانت ترکیه و پژوهشکده حج و زیارت در قم و ارتباط نخبگانی و علمی بین اندیشمندان و علمای دین دو طرف می‌توان بهره برد.

سفیر ترکیه نیز افزود: ایجاد ارتباط بین این دو مجموعه می‌تواند مثمرثمر باشد و امیدواریم که ارتباط بین علما و اندیشمندان دو کشوراستمرار یابد.