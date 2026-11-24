به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح‌های کلیدی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری دریاچه ارومیه در دومین نشست کمیته طبیعت‌گردی مورد بررسی قرار گرفت.

دومین جلسه کمیته طبیعت‌گردی آذربایجان غربی ریاست مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با حضور عیسی بشارتی، رئیس اداره بنادر و دریانوردی ارومیه، نمایندگان نهاد‌های ذیربط و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شد، در این نشست، سه طرح استراتژیک برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در حاشیه دریاچه ارومیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مرتضی صفری در این جلسه با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال بخش خصوصی، اظهار کرد: بخش خصوصی باید نقش محوری خود را در توسعه زیرساخت‌های گردشگری پیرامون دریاچه ارومیه ایفا کند، دستگاه‌های متولی موظفند با رفع موانع اداری و تسهیل فرآیند‌های قانونی، بستری مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم آورند، ما در مدیریت میراث‌فرهنگی و گردشگری استان، آماده حمایت حداکثری از سرمایه‌گذاران جدی برای تحقق این طرح‌ها هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به پتانسیل‌های بلااستفاده در این منطقه افزود: توسعه گردشگری در حاشیه دریاچه تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه راهکاری برای مدیریت پایدار زیست‌محیطی و ایجاد اشتغال است، هدف ما تبدیل شدن دریاچه ارومیه به یک قطب گردشگری آبی و طبیعت‌گردی در منطقه بوده که می‌تواند اقتصاد استان را به شدت متحرک کند.

او خاطرنشان کرد: براساس رویکرد‌های گذشته، همواره بر این باور بوده‌ایم که توسعه گردشگری در آذربایجان غربی نیازمند هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولت است، اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم از جمله اسکله‌های تفریحی مدرن، مسیر‌های دسترسی استاندارد و خدمات رفاهی با کیفیت را در کنار حفظ حریم زیست‌محیطی ایجاد کنیم، دریاچه ارومیه می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل شود.

صفری در پایان تأکید کرد: کمیته طبیعت‌گردی با پیگیری مستمر این سه طرح پیشنهادی، تلاش خواهد کرد تا فرآیند از مرحله ایده به مرحله اجرا را با سرعت و دقت بیشتری طی کند تا خروجی این نشست، شاهد تحولی ملموس در زیرساخت‌های گردشگری استان باشیم.