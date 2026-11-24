به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درآیین دوره توجیهی این پزشکان در یاسوج گفت:هم اکنون ۴۵۴ پزشک متخصص به صورت رسمی، قرار دادی، پیمانی و قرار دادی در استان مشغول به خدمات رسانی هستند.

خرمی اضافه کرد: ۱۴۲ پزشک نیز متعهد خدمت رسانی در استان هستند.

وی افزود: در تمامی کشور در سه رشته اطفال، بیهوشی وطب اورژانس کمبود پزشک وجود دارد که ما بنا به کمسیون موارد خاص در خواست این سه رشته را انجام می‌دهیم.