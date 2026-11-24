به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی گفت: در راستای مقابله با احتکار کالا‌های اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مقام قضائی و همراهی نماینده اداره صمت از چند انبار و کارخانه برنج‌کوبی بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۸ تن برنج ایرانی احتکارشده از یک انبار کشف شد.

فرمانده انتظامی لاهیجان با اشاره به برآورد ارزش ۲۴ میلیارد ریالی محموله از سوی کارشناسان گفت: متهم ۷۰ ساله پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.